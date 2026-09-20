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Калужские новости

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Выборы в Калужской области прошли организованно и открыто

Явка на выборах в Калужскую областную думу стала рекордной по сравнению с 2021 и 2016 годами, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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