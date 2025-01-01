Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Государственная машина завелась, а значит, остановить ее практически нереально

Государственная машина завелась, а значит, остановить ее практически нереально

По традиции время кратко подвести итоги года.  И по такой же традиции необходимо заявить, что уходящий год был непростым.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Фактор путинский пиарщик, в допутинский период жилось лучше,
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5 час.
Геннадий Бережнов
Государственная машина завелась, но куда двинется и будет ли результат вот о чём думать нужно. Главное то, что ручное управление Президента не эффективно. Нужны  все ветви власти как надёжное и эффективное управление! Да начало положено, приходят люди проверенные потом и кровью, но процесс этот не быстрый. Однако всегда есть надежда!
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2 час.
Aлександр Иванов
Демография(жильё) и мигранты(незаконные)-2 самых острые проблемы в стране! Но ещё Центробанк,со своей идиотской кредитно-денежной политикой!!
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2 час.

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