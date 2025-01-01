Государственная машина завелась, а значит, остановить ее практически нереально

Геннадий Бережнов

Государственная машина завелась, но куда двинется и будет ли результат вот о чём думать нужно. Главное то, что ручное управление Президента не эффективно. Нужны все ветви власти как надёжное и эффективное управление! Да начало положено, приходят люди проверенные потом и кровью, но процесс этот не быстрый. Однако всегда есть надежда!