По традиции время кратко подвести итоги года. И по такой же традиции необходимо заявить, что уходящий год был непростым.
Государственная машина завелась, а значит, остановить ее практически нереально
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тихонов
Фактор путинский пиарщик, в допутинский период жилось лучше,
Ответить
5 час.
Геннадий Бережнов
Государственная машина завелась, но куда двинется и будет ли результат вот о чём думать нужно. Главное то, что ручное управление Президента не эффективно. Нужны все ветви власти как надёжное и эффективное управление! Да начало положено, приходят люди проверенные потом и кровью, но процесс этот не быстрый. Однако всегда есть надежда!
Ответить
2 час.
Aлександр Иванов
Демография(жильё) и мигранты(незаконные)-2 самых острые проблемы в стране! Но ещё Центробанк,со своей идиотской кредитно-денежной политикой!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии