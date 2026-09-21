Меркель призвала ХДС вернуться к политике Аденауэра после поражения

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз пересмотреть политический курс после неудачного выступления партии на выборах в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.
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