Три человека погибли в Москве в ДТП с авто каршеринга

В Москве в Юго-Восточном административном округе на улице Привольная ночью 24 мая водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, а затем столкнулся с другим автомобилем.
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