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Кристина Орбакайте поедет с концертами по Европе

Кристина Орбакайте поедет с концертами по Европе

Весной Кристина Орбакайте планирует отправиться в гастрольный тур по Европе. В списке городов, где она даст концерты, оказался Берлин, Гамбург, Трир, Оснабрюк, Оффенбах-н-Майне, Штутгарт.

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