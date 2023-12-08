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Минцифры предложило бизнесу обезличивать данные россиян. До передачи в единую систему

Минцифры предложило бизнесу обезличивать данные россиян. До передачи в единую систему

Ведомство подготовило новую версию поправок к закону «О персональных данных», которые должны определить принципы работы бизнеса с обезличенными даннымиКак сообщает Forbes, принять эти поправки требовал президент — согласно его поручению правительству от 6 сентября, они должны быть приняты до конца текущего года.

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