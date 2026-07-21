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ТАСС

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Пашинян сравнил Армению с бьющейся о стекло птицей

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с птицей, бьющейся о стекло, и сравнил ее со страной, утверждая, что для изменения хода истории необходимо отказаться от прежней логики и выбрать другой путь.

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