Пашинян сравнил Армению с бьющейся о стекло птицей

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с птицей, бьющейся о стекло, и сравнил ее со страной, утверждая, что для изменения хода истории необходимо отказаться от прежней логики и выбрать другой путь.