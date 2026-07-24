Памятный камень к 100-летию Рерихов на Алтае и уникальную выставку открыли в Барнауле

В Барнауле на территории усадьбы Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) торжественно открыли памятный камень в честь 100-летия пребывания на Алтае семьи Рерихов в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.