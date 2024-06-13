Меган Маркл и принц Гарри оказались в одиночестве в Голливуде: «Знаменитости их бросили»

Все больше селебрити отказываются контактировать с парой GLOBALLOOKPRESS.COM/I-IMAGES По словам бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, герцог и герцогиня Сассекские предположительно теряют связь со своими приятелями в Голливуде, сообщает New York Post.