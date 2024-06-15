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«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом

«Я красивее и не похож на черепашку-ниндзя». Тюрам ответил журналисту, назвавшему Маркуса Килианом

На сегодняшней пресс-конференции один из журналистов по ошибке назвал нападающего «Интера» и сборной Франции Килианом.

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