Миронов предложил Медведеву ввести смертную казнь для террористов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя отечественного Совета безопасности Дмитрию Медведеву с предложением ввести смертную казнь для террористов.
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