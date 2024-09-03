Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Да ради бога! Если вдуматься, западноукраинские земли под властью Речи Посполитой были ДОЛЬШЕ, чем под Россией, причё...Спикер МИД России...
  • Eduard
    Самураи совсем распоясались!Лавров: Япония де...
  • Неизвестно Неизвестно
    Слушайте больше-лапша -действовать надо и перекрыть все Американские спутники-разведчики. Хватит заниматься словоблудиемРоссийская армия ...

Миронов предложил Медведеву ввести смертную казнь для террористов

Миронов предложил Медведеву ввести смертную казнь для террористов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Миронов направил обращение к заместителю председателя отечественного Совета безопасности Дмитрию Медведеву с предложением ввести смертную казнь для террористов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
И, все? А для педофилов, насильников, маньяков, коррупционеров, изменников Родины и т. д.?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх