Мужчина в черном плаще забрал чужие деньги из банкомата в Иркутске

В Иркутске полиция ищет мужчину, подозреваемого в краже денег из банкомата в ТЦ «Базар» 8 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали длинноволосого мужчину в черном плаще, который забрал чужие 8000 рублей из купюроприемника, сообщает ГУ МВД по региону.