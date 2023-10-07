Ученые выяснили, когда женщины становятся наиболее привлекательными в мужских глазах

Ученые выяснили, когда женщины становятся наиболее привлекательными в мужских глазахкайя герберЛица женщин в период овуляции кажутся мужчинам более привлекательными, чем в другие фазы цикла — причем выбор мужчины делают совершенно неосознанно, движимые древними законами эволюции и естественного отбора.
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