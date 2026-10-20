85 лет назад Москва официально перешла на осадное положение. На Можайской линии обороны сложилась очень тяжёлая ситуация, и возник реальный риск прорыва нацистских войск к городу.
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