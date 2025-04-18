Лионель Месси: Как Гвардиола повлиял на футбол, но навредил игре

Лионель Месси поделился мнением о влиянии Хосепа Гвардиолы на футбол. Он отметил, что, изменив игру "Барселоны", Гвардиола невольно привел к попыткам копировать их стиль, что негативно сказалось на футболе в целом.
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