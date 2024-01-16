«Сбер» отчитается по РСБУ за 2023 год - основные события 17 января

В среду, 17 января, «Сбербанк» опубликует отчет по РСБУ по итогам декабря и всего 2023 года. В ноябре 2023 года «Сбер» заработал чистую прибыль в размере 115,4 млрд рублей, а прибыль за 11 месяцев составила 1,378 трлн рублей.