Alcoa сообщает о потерях от канадских пошли Трампа

Алюминиевый гигант Alcoa Corp., ведущий производитель этого металла в США, заявил, что 25-процентные пошлины на импорт металлов, введённые администрацией президента Трампа, обошлись компании в 20 млн долларов с момента их вступления в силу.
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