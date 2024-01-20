Паломничество во время COVID, нога на самолете и поцелуй в бикини: самые громкие скандалы с участием Анастасии Волочковой

О самой конфликтной балерине Анастасии Волочковой вновь говорит вся Россия. На этот раз бывшая прима Большого театра попала в центр скандала из-за слитого видео с актером Никитой Джигурдой, срывающим с нее штаны.
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