Украина приняла новый закон о мобилизации: почему он станет приговором для Зеленского Евгения КомароваДмитрий Разумков, экс-спикер Верховной рады Украины, прокомментировал принятие нового закона о мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии