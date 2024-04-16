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Украина приняла новый закон о мобилизации: почему он станет приговором для Зеленского

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Украина приняла новый закон о мобилизации: почему он станет приговором для Зеленского Евгения КомароваДмитрий Разумков, экс-спикер Верховной рады Украины, прокомментировал принятие нового закона о мобилизации.

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