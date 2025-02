NYP: Харрис назвали "пьяной тетушкой" после бессвязного выступления в Нью-Йорке

Global Look Press/CNP/AdMedia Бывшая вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис стала объектом критики после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате которого ее сравнили с "пьяной тетушкой" из-за бессвязности речи, сообщает газета The New York Post.