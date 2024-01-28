10 интересных фактов о подводных интернет-кабелях

То, что мы видим — это лишь малая часть физической структуры сети. Остальное можно найти в самых холодных глубинах океанаОписывая систему проводов, из которых состоит интернет, Нил Стивенсон однажды сравнил Землю с материнской платой компьютера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)