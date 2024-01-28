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10 интересных фактов о подводных интернет-кабелях

10 интересных фактов о подводных интернет-кабелях

То, что мы видим — это лишь малая часть физической структуры сети. Остальное можно найти в самых холодных глубинах океанаОписывая систему проводов, из которых состоит интернет, Нил Стивенсон однажды сравнил Землю с материнской платой компьютера.

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