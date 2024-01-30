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Свердловчанин зарезал медика

Собранные следственным отделом по городу Берёзовский СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого местного жителя, 1957 г.

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