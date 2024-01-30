Свердловчанин зарезал медика

Собранные следственным отделом по городу Берёзовский СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого местного жителя, 1957 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии