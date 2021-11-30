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Медведь, напавший на 2 человек в Приморье, мог сбежать из неволи

Медведь, напавший на 2 человек в Приморье, мог сбежать из неволи

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, сейчас отрабатывается две версии случившегося: медведь был болен или ранен — это основная; хищник содержался у кого-то во дворе в клетке, но убежал — это второстепенная.

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