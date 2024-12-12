Хинштейн пообещал решить проблему со строительством школы на Плевицкой в Курске

- Там есть дефицит средств со стороны концессионера, - сказал глава региона Александр Хинштейн. Он добавил, что обязательства со стороны регионального правительства выполнены, поэтому ему предстоит разговор с концессионером.
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