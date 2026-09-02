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Царьград

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Стало известно, что прятали ВСУ в Червоной Кринице: русские взяли натовский арсенал

Стало известно, что прятали ВСУ в Червоной Кринице: русские взяли натовский арсенал

Русские бойцы нашли брошенный боевиками ВСУ натовский арсенал в Червонной КриницеНа позициях ВСУ в Червоной Кринице штурмовики обнаружили вооружение натовского производства.

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