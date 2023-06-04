Минобороны РФ заявило о начале наступления Украины

В воскресенье, 4 июня, вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении Об этом РИА Новости со ссылкой на официальную сводку Минобороны России.
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