Вэнса — в игнор: Австрийцы голосовали за свободу, а получили «демократию»

Чем активнее Брюссель будет отодвигать от власти евроскептиков, тем большей популярностью они будут пользоваться Дмитрий Родионов На фото: глава SPÖ Андреас Баблер, лидер ÖVP Кристиан Штокер и глава NEOS Беате Майнл-Райзингер (справа налево) (Фото: IMAGO/photonews.
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