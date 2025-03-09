Вэнса — в игнор: Австрийцы голосовали за свободу, а получили «демократию»

Чем активнее Брюссель будет отодвигать от власти евроскептиков, тем большей популярностью они будут пользоваться Дмитрий Родионов На фото: глава SPÖ Андреас Баблер, лидер ÖVP Кристиан Штокер и глава NEOS Беате Майнл-Райзингер (справа налево) (Фото: IMAGO/photonews.