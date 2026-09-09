Мужчина организовал похищение петербурженки из-за неразделенной любви

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В Санкт-Петербурге задержали трех жителей Подмосковья, подозреваемых в похищении 49-летней женщины из-за неразделенной любви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ "Только через наш...
- "Только через наш...
- ХЛ "Только через наш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым