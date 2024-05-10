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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Марселя» о выходе «Аталанты» в финал ЛЕ: «Гасперини создал отличную команду. Они были лучше нас» 

Клуб из Бергамо разгромил «Марсель» (3:0) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 1:1). «Правда в том, что этот клуб [«Аталанта»] очень хорошо работает.

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