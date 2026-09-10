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Япония ускоряет военную реформу на фоне напряженности с Россией

Япония ускоряет военную реформу на фоне напряженности с Россией

Япония ускоряет перестройку Сил самообороны на фоне ухудшения отношений с Россией и Китаем. Токио увеличивает расходы на оборону, развивает дальнобойные ракетные и беспилотные системы, усиливает единое управление войсками и постепенно снимает ограничения, определявшие военную политику страны после Второй мировой войны.

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