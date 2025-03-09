Тренер Кияшко объяснил победу Анкалаева над Перейрой на турнире UFC

Противник россиянина Магомеда Анкалаева бразилец Алекс Перейра не дрался и не использовал свои лучшие качества во время боя, в то время как российский чемпион отработал четко и показал, что ничем не уступает сопернику, прокомментировал в беседе со «Звездой» победу Анкалаева тренер смешанных единоборств Тарас Кияшко.