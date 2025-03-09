Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тренер Кияшко объяснил победу Анкалаева над Перейрой на турнире UFC

Тренер Кияшко объяснил победу Анкалаева над Перейрой на турнире UFC

Противник россиянина Магомеда Анкалаева бразилец Алекс Перейра не дрался и не использовал свои лучшие качества во время боя, в то время как российский чемпион отработал четко и показал, что ничем не уступает сопернику, прокомментировал в беседе со «Звездой» победу Анкалаева тренер смешанных единоборств Тарас Кияшко.

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