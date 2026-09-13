Запад тестирует в Сербии новые технологии. Они заменят "цветные революции". Сербская оппозиция делает ставку на "большого черного лебедя", скрывая свои внутренние политические процессы.
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