Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что отсутствие главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева не влияет на игру калининградской команды.
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