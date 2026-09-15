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«Без него стало спокойнее. Нет выходок, понтов, которые он устраивает». Мостовой — о дисквалификации Талалаева

«Без него стало спокойнее. Нет выходок, понтов, которые он устраивает». Мостовой — о дисквалификации Талалаева

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что отсутствие главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева не влияет на игру калининградской команды.

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