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В Барнауле открыли мемориальную экспозицию, посвященную герою СВО. Фото

В Барнауле открыли мемориальную экспозицию, посвященную герою СВО. Фото

16 сентября в Караульном помещении центра дополнительного образования "Память" Поста №1 города Барнаула состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной памяти участника специальной военной операции, капитана второго ранга, кавалера трех орденов Мужества Александра Шипунова, сообщает пресс-центр городской администрации.

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