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Курские новости

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Число пострадавших курян в результате массированных атак ВСУ выросло до 28

Число пострадавших курян в результате массированных атак ВСУ выросло до 28

Заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов рассказал о том, что в результате массированных атак со стороны Украины пострадали 28 человекЗаместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов рассказал о том, что в результате массированных атак со стороны Украины пострадали 28 человек.

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