Число пострадавших курян в результате массированных атак ВСУ выросло до 28

Заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов рассказал о том, что в результате массированных атак со стороны Украины пострадали 28 человекЗаместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе Андрей Локтионов рассказал о том, что в результате массированных атак со стороны Украины пострадали 28 человек.