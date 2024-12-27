ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Беспилотник ВСУ атаковал бригады скорой помощи в Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве. В пресс-службе ведомства отметили, что медики возвращались с вызова в городе Голая Пристань, когда машину зацепило одним из сброшенных снарядов.
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