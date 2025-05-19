Темпы роста российской экономики с начала года резко замедлились

ВВП вырос на 1,4%, что, по данным Росстата, в четыре раза меньше чем в прошлом году. «Бизнес FM» поговорила с бизнесом, как прошел первый кварталРоссийская экономика в первом квартале резко замедлила темпы роста.
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