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Аргументы и Факты

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Обозреватель Умеренков оценил планы фон дер Ляйен по перестройке ЕС

Обозреватель Умеренков оценил планы фон дер Ляйен по перестройке ЕС

Инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сближению с Канадой и созданию нового формата европейской безопасности могут вызвать дополнительные споры внутри ЕС и в отношениях с НАТО, считает обозреватель KP.

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