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Царьград

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ВСУ пытались спрятаться от русских Дронов в трансформаторной будке

ВСУ пытались спрятаться от русских Дронов в трансформаторной будке

Удар по трансформаторной будке, в которой прятались боевики ВСУ, сняли на видео.Оператор БПЛА Печорин рассказал о том, что стало с боевиками ВСУ, которые пытались спрятаться в трансформаторной будке.

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