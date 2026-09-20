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Представитель Головина: «У Александра действительно есть предложение от топового клуба из Саудовской Аравии»

Представитель Головина: «У Александра действительно есть предложение от топового клуба из Саудовской Аравии»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, подтвердил слова заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о предложении из Саудовской Аравии.

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