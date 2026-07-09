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Газета.ру

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Юрист политика Амарильи пригрозил Мбаппе экстрадицией в Парагвай

Юрист политика Амарильи пригрозил Мбаппе экстрадицией в Парагвай

Адвокат парагвайского сенатора Селесты Амарильи Дуарте Какавелос пригрозил футболисту сборной Франции Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай, если игрок не отзовет свои заявления в адрес политика, передает RMC Sport.

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