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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин набрал 30 очков в 23 матчах в сезоне НХЛ. Только Хоу достиг этой отметки быстрее среди игроков в возрасте 39+ лет

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:4).

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