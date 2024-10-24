Боевики ВСУ заминировали православный храм в Курской области

Настоятель храма отец Александр рассказал, что украинские боевики на территории Курской области при отступлении из села Борки Суджанского района обложили взрывными устройствами входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение».
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