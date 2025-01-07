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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Родионенко: «Большинство судей – из Европы, и мы заранее готовим себя к тому, что судить наших спортсменов будут очень жестко»

  В декабре в Федерации гимнастики России сообщали, что спортсмены начнут получать нейтральные статусы для участия в соревнованиях.

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