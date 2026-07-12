ФИФА обсудит расширение чемпионата мира до 64 сборных

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обсудит возможность расширения числа участников чемпионата мира до 64 сборных после завершения турнира 2026 года.
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