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Татар-информ

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ФИФА обсудит расширение чемпионата мира до 64 сборных

ФИФА обсудит расширение чемпионата мира до 64 сборных

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обсудит возможность расширения числа участников чемпионата мира до 64 сборных после завершения турнира 2026 года.

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