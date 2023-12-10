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Скандал в Новосибирске: Местные водители троллейбусов вытесняются мигрантами в целях экономии бюджета

Скандал в Новосибирске: Местные водители троллейбусов вытесняются мигрантами в целях экономии бюджета

Avia.pro - Новости Недовольство Местных Водителей и Вытеснение Ими Мигрантами В Новосибирском троллейбусном депо происходит обеспокоивающий процесс, о котором рассказала депутат гордумы Светлана Каверзина.

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