Венгер верит, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или 2 года назад. Остальные команды, представляющие угрозу, выбыли из гонки»

Арсен Венгер ответил на вопрос о том, сможет ли «Арсенал» стать чемпионом в этом сезоне. «Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это «Сити».
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