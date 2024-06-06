Набиуллина озвучила ключевые факторы роста экономики России

Макроэкономическая стабильность, появление института розничных инвесторов и создание инструментов финансовой стабильности позволили не только сберечь российскую экономику в условиях внешнего давления, но и обеспечить ее рост.
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