В Запорожской области отобрали здания у западных сект и отдали социальным организациям

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев на форуме «Юг молодой» в Бердянске заявил, что здания и учреждения сект, действовавших при Украине в Запорожской области, передали социально значимым учреждениям после начала СВО.