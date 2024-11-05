В Запорожской области отобрали здания у западных сект и отдали социальным организациям

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев на форуме «Юг молодой» в Бердянске заявил, что здания и учреждения сект, действовавших при Украине в Запорожской области, передали социально значимым учреждениям после начала СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии