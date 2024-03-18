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Даниил Медведев проиграл пятый финал на турнирах АТР

Даниил Медведев проиграл пятый финал на турнирах АТР

Российский теннисист Даниил Медведев (четвертая ракетка мира) уступил в финальном матче турнира 2024 года, что стало его пятым проигранным финалом подряд в турнирах АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

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