Даниил Медведев проиграл пятый финал на турнирах АТР

Российский теннисист Даниил Медведев (четвертая ракетка мира) уступил в финальном матче турнира 2024 года, что стало его пятым проигранным финалом подряд в турнирах АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов).
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